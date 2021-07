Des documents américains donnent l’alerte face au variant Delta

Le variant Delta du SARS-CoV-2 est aussi contagieux que la varicelle, a probablement des effets plus graves que ses prédécesseurs et les personnes contaminées semblent autant le transmettre, qu’elles soient vaccinées ou non, selon des documents officiels américains qui s’appuient sur des études scientifiques.

- Publicité-

Ces constats figurent sur une présentation circulant en interne au sein des centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principales agences sanitaires des Etats-Unis. Révélés par le Washington Post, qui en a confirmé l’authenticité à l’AFP, ces documents s’accompagnent d’une mise en garde des responsables : « La guerre a changé. » La directrice des CDC, Rochelle Walensky, s’est appuyée sur les données de la présentation pour recommander à nouveau, depuis deux jours, le port du masque en intérieur pour les personnes vaccinées dans les zones à haut risque.