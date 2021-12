Des EBDA’Y, pour les femmes qui veulent devenir des entrepreneurs

Lancé par Flat6Labs, avec le soutien de la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, dans le cadre du projet « Accelerate4Youth » et Startup Tunisia, propulsée par Smart Capital, EDBA’Y Tunisia est un programme de renforcement de capacités, 100% dédié aux des femmes entrepreneures tunisiennes. L’objectif phare étant de soutenir, d’encadrer et de donner une nouvelle dimension à tout projet, porté par une femme, et que cela soit basé dans la capitale ou bien dans les régions.

Etant donné que le nombre de startups dirigées par des femmes devient de plus en plus important au sein de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie, le besoin en accompagnement devient plus imminent. EBDA’Y Tunisia met en place tous les outils nécessaires pour donner accès à ces femmes leaders l’encadrement nécessaire à leur épanouissement entrepreneurial.

Ce programme de renforcement de capacités veille à créer un réseau de femmes entrepreneures accompagnées par les profils les plus expérimentés, nationaux et internationaux, sur plusieurs volets tels que la modélisation du business, l’accès au financement, le développement commercial et le développement personnel de l’entrepreneure.

« Les femmes entrepreneures tunisiennes nous ont toujours surpris à Flat6Labs, à travers leur persévérance et leur sens de leadership au sein de leurs équipes. C’est bel et bien suite aux considérables réalisations de ces porteuses de projets que Flat6Labs se lance dans le programme EBDA’Y Tunisia afin d’appuyer toute femme entrepreneure qui a cru en ses rêves et qui s’est lancée malgré tous les obstacles du marché, que cela soit dû à la crise pandémique du Covid-19 ou autre » explique Faten Aïssi, Associate Director de Flat6Labs.

Cet appel à candidatures est destiné toute femme entrepreneure, ayant une startup innovante. Flat6Labs est la principale société de capital-risque d’amorçage de la région MENA. Elle gère actuellement les programmes de démarrage les plus réputés de la région. Chaque année, Flat6Labs investit dans plus de 100 startups innovantes et axées sur la technologie, permettant ainsi à des milliers d’entrepreneurs passionnés de réaliser leurs ambitions audacieuses et de devenir finalement leurs cofondateurs institutionnels.



