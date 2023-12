Effondrement du rempart de Kairouan. L’enquête judiciaire et administrative est ouvertes

-« Des enquêtes judiciaire et administrative ont été ouvertes pour déterminer les causes à l’origine de l’effondrement d’une partie du rempart de la médina de Kairouan » a déclaré à l’agence TAP, la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi lors de sa visite sur les lieux du drame survenu samedi 16 décembre 2023.

Lors d’une réunion d’urgence de la commission régionale de lutte contre les catastrophes au siège du gouvernorat de Kairouan, elle a mentionné que le projet de restauration et de maintenance du rempart a été attribué à une entreprise dans le cadre d’un appel d’offre public, à travers l’unité d’achat public en ligne TUNEPS. Une enquête administrative a été ouverte à propos du contrôle des travaux de l’entreprise en question et de leur suivi.

Elle a dans ce sens indiqué que pour des raisons de sécurité, il a été procédé à l’installation de barrières et à la fermeture des voies menant au rempart outre la consolidation des parties restantes du mur.

De son côté le directeur régional de la santé Maamar Hajji a mentionné que cet accident a causé le décès de trois personnes âgées entre 47 et 67 ans et trois blessés dont l’état est stable, selon ses propos.

Le directeur régional adjoint de la protection civile le Général Borhane Achouri a nié les informations qui ont circulé à propos du décès de deux enfants sous les décombres appelant les habitants à la vigilance au cours des prochains jours à cause des changements climatiques et d’éventuelles infiltrations d’eau pluviales dans le périmètre à proximité du rempart.

Dans ce sens, des mesures sécuritaires ont été prises avec la fermeture des rues conduisant à « Beb el Jalladine » et tous les accès du rempart du côté de « Sidi Syouri » et Beb El Khoukha.

D’autre part, la délégation régionale aux affaires culturelles a appelé les institutions y afférentes à suspendre toutes les activités et à reporter toutes les manifestations à une date ultérieure.

Il est à rappeler que le coordinateur scientifique du patrimoine à l’INP à Kairouan Fethi Bahri avait déclaré à l’agence TAP au mois de février dernier que l’opération de restauration de cette partie du rempart est assez complexe dès lors que la façade sud avait connu des travaux de maintenance entre 1966 et 1968 qui ont été effectués avec des procédés (ciment) non conformes aux techniques de restauration des monuments archéologiques et que la secousse sismique qu’avait connu le gouvernorat de Kairouan en 2004 a impacté plusieurs monuments dont la façade sud du rempart mentionnant que les études de l’INP ont démontré que l’usage du ciment a été à l’origine de l’apparition de fissures sur cette partie du rempart qui date de la dynastie des Abbassides.

Le projet de restauration du rempart de la médina de Kairouan s’inscrit dans le cadre d’un programme de restauration de plusieurs monuments à Kairouan ayant démarré en 2016 avec un don du Sultanat d’Oman et conformément aux normes de maintenance tunisiennes.

- Publicité-