Des enseignants suppléants revendiquent leur recrutement à partir de l’année scolaire prochaine

Des enseignants suppléants, non concernés par l’accord du 08 mai 2018, ont observé ce mercredi un sit-in devant le siège du ministère de l’éducation pour revendiquer leur recrutement à partir de l’année scolaire prochaine.

Venus des différentes régions du pays, les manifestants ont scandé des slogans appelant à la garantie du travail décent et à la régularisation de leurs situations.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Wided Ayari, enseignante suppléante depuis juin 2017 dans des écoles primaires à Sousse, a indiqué qu’environ 3 mille enseignants suppléants ont été écartés de l’accord du 08 mai alors qu’ils assurent les cours depuis plus de 4 ans.

Dans ce contexte, l’intervenante a précisé que ce sit-in a été organisé pour souligner l’urgence de les intégrer pour mettre fin à l’emploi précaire.

- Publicité-