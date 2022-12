Des entrepreneurs tunisiens en Côte d’Ivoire à la recherche d’investissements

Un forum économique s’est tenu ce matin au siège du ministère des affaires étrangères, de l’intégration africaine et de la diaspora de Côte d’Ivoire avec la participation de plusieurs hommes d’affaires tunisiens et ivoiriens.

Lors de l’ouverture de ce forum Dr Vallahi Meite, directeur de la diplomatie économique a rappelé les rapports historiques Tuniso-ivoiriens depuis l’indépendance des deux pays. Il a ajouté que son pays a actuellement plus besoin de consolider ses partenariats économiques avec la Tunisie tant sur le plan investissement que sur le plan d’expertise tunisienne dans divers domaines.

De son côté l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire en Tunisie Sy Savane a salué l’initiative de « Conect » d’organiser une telle mission, estimant que c’est la plus importante en nombre de participants et en diversité de domaines économiques.

Le chargé d’affaires à l’ambassade de Tunisie en Côte d’Ivoire Dhaou Ben Ahmed a de son côté insisté sur la qualité d’investissement tunisien à Abidjan, en soulignant l’aspect social qui accompagne l’aspect économique et la valeur ajoutée qu’apporte l’implantation d’une entreprise tunisienne.

Ali Ben Tahar président de la chambre de commence et de l’industrie Tunisie Côte d’Ivoire a réitéré le soutien de la chambre à tous les investisseurs de divers secteurs pour instaurer une réelle collaboration économique et un partenariat solide et durable.

Tarak Cherif président de Conect a rappelé le rôle qu’a joué La Tunisie pays précurseur en matière de développement des relations de coopération interafricaine dans le procès d’essor des pays africains. Il a ajouté que cette mission s’inscrit dans une approche inclusive basée sur l’intégration et la valorisation des atouts et des facteurs de compétitivité dans un contexte mondial mouvant.

Lors de son intervention Kanigui Ouattara, président de la fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME, a expliqué que de telles missions sont des opportunités pour les PME pour se positionner à l’échelle continentale. De son côté Faman Touré, président de la chambre de commerce et de l’industrie ivoirienne a rappelé que cette mission vient après deux années qui ont affecté l’économie mondiale suite à la crise du Covid 19 et que le moment est tellement propice pour relancer les affaires à travers pareilles initiatives