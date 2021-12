Des entreprises tunisiennes en mission d’affaires en Afrique orientale

Une délégation d’hommes d’affaires tunisiens effectue une mission d’affaires au Kenya et en Ouganda, du 30 novembre au 7 décembre 2021, pour prospecter les opportunités commerciales et les possibilités d’élargir le partenariat avec les opérateurs de ces deux pays, a indiqué vendredi, le CEPEX.

- Publicité-

En effet, près de 30 hommes d’affaires et opérateurs économiques tunisiens prennent part à cette mission de networking, organisée par le Cepex et l’Utica, en partenariat avec l’ambassade de Tunisie à Nairobi.

Ils représentent les secteurs de l’agroalimentaire, du commerce international, des matériaux de construction, des nouvelles technologies de communication et l’industrie chimique.

A l’ordre du jour de cette mission, figurent l’organisation de deux forums d’affaires respectivement le 2 décembre à Nairobi et le 6 décembre à Kampala, ainsi que des contacts B to B et des visites directes chez les importateurs dans les deux pays avec près de 300 contacts professionnels directs programmés .