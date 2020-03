Des équipes de santé se chargeront de l’enterrement de la 1ere victime du coronavirus

L’enterrement de la première victime du coronavirus se déroulera dans des conditions très strictes, a indiqué, jeudi soir, le Directeur régional de la Santé à Sousse, Sami Rekik.

“Des équipes de santé se chargeront du service funèbre et de l’inhumation”, a-t-il précisé dans une déclaration à l’agence TAP.

La défunte était âgée de 72 ans et souffrait de maladies chroniques. Arrivée de Turquie lundi dernier, elle était en auto-isolement à domicile depuis son retour.

Mercredi, le directeur régional de la santé à Sousse a annoncé, dans une déclaration à la TAP, le décès d’une femme âgée de 72 ans qui était arrivée de Turquie le 16 mars.

“Elle a appelé le numéro vert (190) et déclaré souffrir de problèmes de respiration”, a-t-il indiqué, soulignant qu’une équipe médicale d’urgence s’est déplacée chez elle pour la transporter à l’hôpital Farhat Hached. Elle est décédée dans l’ambulance sur le chemin de l’hôpital.

“Pour déterminer les causes de son décès, des prélèvements ont été effectués pour les analyses nécessaires”, a-t-il ajouté.

Jeudi soir, la directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alia, a indiqué que les analyses effectuées, post-mortem, ont révélé la contamination de la défunte par le Covid-19.