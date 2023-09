Des eurodéputés soulignent la disposition de l’Europe à continuer de soutenir la Tunisie

Une séance de travail a eu lieu, vendredi, au Palais du Bardo, entre des membres de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et les deux eurodéputés Jordi Solé (espagnol) et François Alfonsi (français).

A cette occasion, les eurodéputés ont souligné la disposition de l’Europe à continuer de soutenir la Tunisie pour parachever le processus démocratique redresser l’économie, indique un communiqué du Parlement.

Ils se sont félicités des relations historiques entre la Tunisie et l’Union européenne, mettant l’accent sur la nécessité de les renforcer de manière à servir les intérêts des deux parties.

La stratégie de la Tunisie dans le domaine des énergies renouvelables, les défis régionaux communs, dont en particulier la lutte contre la migration irrégulière ont été au centre de cette séance de travail.

De leur côté, les membres de l’ARP ont passé en revue les résultats du processus de réforme entamé le 25 juillet 2021, citant l’élaboration de la nouvelle Constitution et l’organisation des élections législatives.

Rétablir la confiance entre les citoyens et les institutions de l’Etat et servir les intérêts du pays demeurent les principaux objectifs de la l’institution législative, ont -ils dit.

Les députés ont, dans ce contexte, présenté un aperçu de la composition, les spécificités et les compétences du Parlement tunisien ainsi que le bilan de ses travaux depuis le 23 mars 2023, date de la séance plénière inaugurale.

Par ailleurs, les députés ont souligné la nécessité de renforcer la coopération avec l’Union européenne en vue de concrétiser les objectifs inscrits dans le mémorandum d’entente signé, le 16 juillet 2023, entre les deux parties.

Ont pris part à la séance de travail les députés : Ezzedine Tayeb, assesseur du président chargé des relations extérieures, des Tunisiens à l’étranger et de la migration, Héla Jaballah, présidente de la Commission des droits et des libertés, Aziz Ben Lakhdher, président de la commission relations extérieures, des Tunisiens à l’étranger et de la migration et Boutheina Ghanmi, vice-présidente de la Commission de l’industrie, du commerce, des richesses naturelles, de l’énergie et de l’environnement.

Les deux eurodéputés font partie de la Commission des Affaires étrangères. Ils appartiennent au Groupe des verts.

- Publicité-