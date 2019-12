Des fabricants tunisiens de dispositifs médicaux à la rencontre d’éventuels acheteurs marocains à Tunis

Des fabricants tunisiens de dispositifs médicaux (articles pour bébé, consommable médical, dispositifs médicaux stériles avec emballage plastifié et stérile…) ont rencontré, mercredi à la Maison de l’Exportateur à Tunis, des acheteurs marocains pour examiner les opportunités d’affaires et d’échange.

Ces rencontres, organisées à l’initiative du CEPEX avec l’appui de son bureau à Casablanca et en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Rabat, s’inscrivent dans le cadre de la visite de quatre jours en Tunisie de l’Association marocaine des professionnels des dispositifs médicaux (AMPDM), du 24 au 27 décembre 2019.

Les membres de cette association sont des sociétés exerçant dans les activités du commerce (importateurs, distributeurs et détaillants…).

Le Maroc représente le troisième partenaire économique de la Tunisie au niveau maghrébin et arabe avec un volume d’échanges commerciaux, estimé, durant les 10 premiers mois de 2019, à 807 millions de dinars, dont 570 millions d’importation et 237 millions d’exportation.

Les deux pays ont échangé principalement, en 2019, des produits de l’industrie mécanique et électrique, de l’agro-alimentaire, du textile-habillement et du cuir et chaussures.