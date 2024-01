Des familles d’otages au Qatar pour relancer les négociations sur la libération de  leurs proches

Les familles de six otages retenus par le Hamas ont atterri au Qatar plus tôt dans la journée pour des réunions visant à relancer les pourparlers en vue du retour de leurs proches, selon la Douzième chaîne.

Les familles rencontreront l’ambassadeur américain au Qatar, Timmy Davis, et le Premier ministre qatari, Mohammed Al Thani, indique la Douzième chaîne.

C’est la première fois que les familles d’otages se rendent au Qatar, qui a fait office de médiateur dans les négociations entre Israël et les terroristes du Hamas.

