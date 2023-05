Des formations gratuites en économie durable pour les jeunes et femmes sans emploi

De nouvelles opportunités de formation sont offertes par CLUSTER pour les jeunes et les femmes dans le gouvernorat de Nabeul, sur quatre secteurs de l’économie durable et sur les compétences non techniques en matière d’emploi !

Pourront y avoir accès les jeunes de 18-30 ans ou les femmes vivant dans le gouvernorat de Nabeul, actuellement sans emploi, éducation ou formation (NEET) , et souhaitant développer leurs connaissances et compétences dans les domaines de l’économie verte, circulaire et bleue et de l’agriculture durable.

Le programme de formation gratuit de CLUSTER en Tunisie, géré par l’Agence Générale pour le Développement Régional (CGDR), partenaire de CLUSTER en Tunisie, se compose des 3 phases suivantes, énumérées dans l’ordre chronologique :

1ère phase : Cours en ligne

Ces cours sont proposés via la plateforme d’apprentissage en ligne de CLUSTER et sont ouverts à au moins 250 NEETs vivant dans le gouvernorat de Nabeul. Ils se composent de 5 modules :

Niveau débutant des 4 modules sectoriels, y compris les notions de base de la formation aux compétences douces en matière d’emploi :

Aquaponie

Hydroponie

Agriculture biologique

Transformation alimentaire durable

Niveau avancé du module sur les compétences non techniques en matière d’emploi.

Les candidats peuvent s’inscrire à au moins un des cinq modules en ligne. Chacun des 5 modules est asynchrone et se déroule à son rythme. Le nombre d’heures prévu pour compléter chacun des 5 modules est de 36 heures.

2ème phase : Formation sur site à la transformation durable des aliments

Parmi les stagiaires en ligne qui auront réussi le niveau de base de ce même module sectoriel, les 20 meilleurs seront sélectionnés par le biais d’un appel ouvert pour participer à la formation sur site. Cette formation durera 25 heures pendant la semaine du 19 juin 2023 et comprendra des visites sur le terrain dans des entreprises opérant dans la transformation alimentaire durable dans le gouvernorat de Nabeul. La formation comprendra des sessions sur la responsabilité sociale des entreprises.

3ème phase : Stages rémunérés

Ces stages seront rémunérés par le biais d’un système de sous-subvention et dureront jusqu’à 3 mois. Ils seront proposés aux 10 meilleurs candidats ayant suivi la phase de formation sur place, sur la base d’un processus de sélection par appel ouvert. Ces 10 stagiaires appliqueront leurs connaissances et compétences acquises dans des entreprises opérant dans le domaine de la transformation alimentaire durable dans le gouvernorat de Nabeul. Ces stages devraient avoir lieu entre juin et août 2023.

CLUSTER étant un projet cofinancé par l’Union européenne, les stages sont gratuits, est-il précisé .