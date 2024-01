La Chambre de Commerce de Benghazi a rapporté aujourd’hui que l’attaché commercial de l’Ambassade de Tunisie en Libye a organisé pour elle une visite de travail en Tunisie du 17 au 23 décembre 2023. La visite a comporté des réunions avec des acteurs commerciaux actifs, notamment le Centre tunisien de promotion des exportations, la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis, la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Bizerte, la Chambre de commerce et d’industrie de Sousse et la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax.Selon la chambre de Benghazi, ces réunions ont porté sur la signature de protocoles d’accord visant à renforcer les possibilités de travail en commun, sur l’augmentation du volume des échanges commerciaux et des opportunités d’investissement, et sur l’organisation de visites bilatérales pour les chefs d’entreprise associés aux forums économiques, commerciaux et d’investissement entre les deux pays.