Des hommes d’affaires espagnols au forum d’investissement de Tunis

Des hommes d’affaires ayant participé au forum tuniso-espagnol organisé, jeudi à Madrid, ont confirmé leur présence au Forum de l’Investissement de Tunis prévu, les 23 et 24 juin 2022, a affirmé le chef du bureau de la FIPA-Espagne et Portugal, Ibrahim Medini.

Près de 40 hommes d’affaires tunisiens et espagnols ont pris part au forum tuniso-espagnol, organisé en collaboration avec la chambre tuniso-espagnole d’industrie et de commerce et la chambre de commerce, d’industrie et de services de Madrid, a-t-il déclaré à TAP.

Ce forum, placé sous le signe « la Tunisie, une destination de choix pour le développement des affaires et l’impulsion des investissements», vise selon Médini, à établir des liens entre les entreprises tunisiennes et espagnoles à l’effet de renforcer les opportunités de coopération et de consolider la présence des produits tunisiens au sein des chaînes de valeurs internationales.

Le forum a enregistré la participation de plusieurs responsables de Tunisie et d’Espagne, notamment l’ambassadrice de Tunisie à Madrid, Fatma Omrani Charki, l’ambassadeur d’Espagne à Tunis, Ardizone Garcia, Guillermo, le président de la Chambre de Madrid Angel Esensio Laguna ainsi que d’autres personnalités d’Espagne et de Tunisie.

Le forum a été marqué par la présentation de success stories de certaines entreprises espagnoles installées en Tunisie et l’organisation des rencontres BE/TO/BE entre les entreprises participantes des deux pays.

Ce forum a été l’occasion de signer une convention de coopération entre le bureau de la FIPA-Espagne-Portugal et la chambre d’Industrie, de Commerce et de services de Madrid, visant à booster l’investissement commun et à conforter le rayonnement de l’image de la Tunisie en tant que site privilégié d’investissement.

Médini a ajouté que cette convention s’inscrit dans le cadre de la stratégie promotionnelle de la FIPA qui s’articule autour du renforcement de la compétitivité de l’entreprise tunisienne à travers le partenariat et le recours aux marchés non-traditionnels.

Il convient de rappeler que l’Espagne occupe la quatrième place au niveau des investissements extérieurs en Tunisie en 2021.

Depuis 2018, le gouvernement espagnol a mis, à la disposition des entreprises tunisiennes et tuniso-espagnoles, une ligne de financement d’une valeur de 25 millions d’euros, soit l’équivalent de 77 millions de dinars. Ces ressources sont mises à la disposition des PME tunisiennes et des entreprises mixtes depuis 2020.