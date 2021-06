Des hommes d’affaires libyens et tunisiens au Niger pour booster le commerce régional et de transit

Une délégation d’hommes d’affaires libyens et tunisiens se rendra au Niger en septembre prochain pour discuter de l’augmentation du commerce régional et de transit, a révélé Anis Jaziri, président du Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC), cité par « Libya Herald ».

Il s’exprimait lors de la clôture de la 4ème édition de la conférence »Financing Investment and Trade in Africa 2021 » qui s’est tenue du 24 au 26 juin à Tunis.

La rencontre avait consacré une journée à la Libye au cours de laquelle le commerce de transit avec l’Afrique sub-saharienne a été discuté dans le cadre d’un atelier intitulé : »Relancer la route de transit et le commerce de transit et faire de la Tunisie et de la Libye la porte d’entrée de l’Afrique sub-saharienne ».

Faisant la promotion de l’événement le 10 juin, Jaziri avait déclaré aux médias tunisiens : « Nous avons consacré le samedi 26 juin à la Libye sous le titre de « Forum tuniso-libyen », et il s’agit d’un projet visant à relancer le couloir de transit en Libye – parce que c’était la plus importante porte d’entrée en Afrique. »

Se référant au »Forum économique tuniso-libyen : Towards Linking with Africa » qui s’est tenu à Tripoli du 23 au 25 mai et co-organisé par TABC, il a déclaré : »Après le grand succès du salon à Tripoli, une grande délégation libyenne et nigérienne (Niger) sera présente au FITA 2021, pour présenter la vision tuniso-libyenne-nigérienne vers l’Afrique. »

Al-Jaziri avait également souligné qu’à travers ce forum, un document stratégique sera présenté pour faire de la Libye et de la Tunisie »la porte de l’Afrique » et attirer les investissements européens et asiatiques.