Des jeunes de Kasserine menacent de commettre un suicide collectif devant le parlement

Des jeunes issus du gouvernorat de Kasserine, en sit-in depuis près d’un mois devant le parlement, ont escaladé mercredi le grillage de la clôture du Palais du Bardo dans une tentative d’entrer de force à l’intérieur de l’enceinte et menacé de commettre un suicide collectif.

Ils exigent du président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et des députés de Kasserine un engagement écrit à répondre à leurs réclamations dont en premier lieu le droit à l’emploi.

Les manifestants tenaient des bouteilles d’essence ont scandé des slogans réclamant le droit à l’emploi, à la liberté et à la dignité. Ils ont dénoncé le peu de cas que le parlement et plus particulièrement les députés de Kasserine accordent à leurs revendications.

“Nous exigeons du président du parlement et des députés de Kasserine de nous remettre un engagement écrit portant sur la réalisation de notre droit à un emploi”.

Des dizaines de jeunes de la région de Kasserine observent depuis un mois un sit-in devant le Palais du bardo. Et ils refusent d’évacuer les lieux tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites.