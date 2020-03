Des livraisons de blé et d’orge attendues en Tunisie à partir de ce mois de mars

Des livraisons de blé tendre et d’orge, acquis par la Tunisie sur le marché mondial de céréales sont attendues à partir de ce mois de mars 2020.

Il s’agit de 125 mille tonnes de blé tendre, acheté, depuis le 24 février 2020 à un prix moyen de 233,64 dollars la tonne, a indiqué l’Observatoire national de l’Agriculture (ONAGRI), dans son bulletin mensuel de veille.

Les cargaisons de cette céréale atteindront les ports tunisiens en avril prochain, pour une première livraison et le mois d’après (mai 2020), selon la même source.

La Tunisie recevra aussi une livraison de 150 mille tonnes d’orge fourrager, acheté en février 2020, à un prix moyen estimé à 206,15 dollars la tonne.

Le marché international des céréales a vu les prix chuter sensiblement depuis l’apparition de la pandémie du Coronavirus en décembre 2019.

Les prix du blé tendre européen ont, ainsi, chuté de 5,37%, entre janvier et mars 2020, passant d’un prix moyen mensuel de 597,37 dinars la tonne en janvier 2020, à 565,27 dinars la tonne en mars de la même année.

Pour le blé tendre sur le marché américain, les prix se sont inscrits sur la même courbe descendante, en chutant de 7, 16% durant les trois premiers mois de l’année en cours, pour passer de 587,77 dinars en janvier à 545 , 67 dinars la tonne en mars 2020.

Idem pour les prix de l’orge fourrager, qui a baissé de 9,11% au début de l’année 2020, en passant de 510,98 dinars /t en janvier à 464, 43dinars /t, alors que les prix du blé dur ont évolué de 6,12% pour atteindre en mars 811,2 dinars/t contre 510,98 dinars /t au début de l’année.