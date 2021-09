Des manifestations pro et anti-mesures exceptionnelles à l’Avenue Bourguiba

Des citoyens, partisans du président Kaïs Saïed, se sont rassemblés vers midi à l’Avenue Habib Bourguiba, en face du Théâtre municipal, clamant leur soutien aux mesures exceptionnelles décidées par le président de la République les 25 juillet et 22 septembre 2021.

Ils faisant face à d’autres manifestants qui, de leur côté, sont venus protester contre ces mêmes mesures, répondant ainsi à l’appel de plusieurs partis politiques et composantes de la société civile.

Des barrières de sécurité ont été dressées par les policiers pour encadrer les deux groupes de manifestants et éviter des échauffourées.

La manifestation contre les mesures exceptionnelles rassemblait ce dimanche à l’Avenue Bourguiba, plusieurs centaines de protestataires (700 d’après une source sécuritaire) face à de nombreuses personnes pro-Saïed réunis dans le centre de Tunis (entre 150 et 200, à midi, selon la même source), a rapporté la journaliste de l’agence TAP.

Rappelons que le président Kaïs Saïed a annoncé le 25 juillet dernier une série de mesures exceptionnelles sur la base de l’article 80 de la Constitution. Il a décidé la suspension de toutes les activités du parlement pendant 30 jours, la levée de l’immunité parlementaire des députés et la révocation du chef du gouvernement Hichem Mechichi.

Un mois plus tard, il a décidé la prolongation de la période d’application des mesures exceptionnelles.

Le 22 septembre, il a promulgué un décret présidentiel portant sur de nouvelles mesures exceptionnelles, dont le maintien de toutes les activités du parlement suspendues, le maintien de la levée de l’immunité parlementaire des députés et la suspension de toutes les indemnités et avantages accordés au président du parlement et aux députés.

Il a été également décidé, la suppression de l’instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi.