Des marchandises de contrebande à bord d’un bus appartenant à un club de football

Un bus appartenant à un club de football a été arrêté jeudi par une patrouille de la Grade de la Circulation opérant sur l’Autoroute A1, au niveau de l’échangeur de Ouedhref en direction de la ville de Soliman, transportant trois joueurs et un dirigeant et chargé de diverses marchandises de contrebande, a annoncé le ministère de l’Intérieur.

Les marchandises qui consistaient en 2520 smartphone, 230 iPhone, 20 téléviseurs, 544 kg de fruits secs, 111 kg de tabac à chicha et 24 kg de Moassel, d’une valeur totale d’environ 231 mille dinars, ont été saisies et un procès-verbal fiscal a été établi à cet effet, ajoute le ministère dans un communiqué.

