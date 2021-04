Des mesures contre les contrevenants qui ne se conforment pas à la décision d’interdiction de la circulation des véhicules

Un nombre de mesures ont été annoncées, dimanche, contre les contrevenants qui ne se conforment pas à la décision d’interdiction de la circulation des véhicules et des moyens de transport urbain de 19 heures, jusqu’à 5 heures du matin, à partir de dimanche 18 avril 2021.

Il s’agit de la saisie du permis de conduire et de la carte grise, pour une période de 7 jours, l’établissement d’un procès judiciaire et l’octroi d’un permis de conduire provisoire valable un jour à compter de la date de l’infraction. E cas de répétition de la même infraction, le véhicule sera saisi pour une période de 7 jours.Le comité national de lutte contre le coronavirus a décidé, samedi, d’interdire la circulation des motos, des véhicules privés et des moyens de transport urbain de 19 heures à 5 heures du matin, à l’exception des cas urgents et justifiés et ce à partir de dimanche 18 avril 2021, jusqu’au 30 avril 2021. L’horaire du couvre-feu est maintenu de 22H00 à cinq heures du matin.