Des mesures pour faciliter le retour des Tunisiens bloqués à l’étranger

L’ensemble des services du ministère des Affaires étrangères, à l’intérieur et à l’extérieur, sont mobilisés pour aider les membres de la communauté tunisienne établie à l’étranger, notamment les étudiants et ceux qui se trouvent dans des situations sociales et financières délicates à la suite de la fermeture des frontières et l’instauration de l’état d’urgence sanitaire dans plusieurs pays.

C’est ce que qui a été rapporté, samedi, dans un communiqué du département des Affaires étrangères qui ajoute que les représentations diplomatiques tunisiennes à l’étranger continuent de fournir des services consulaires urgents aux Tunisiens, dans plusieurs pays européens.

La même source précise, en outre, que le parachèvement des opérations de rapatriement des Tunisiens, non-résidents et bloqués à l’étranger en raison des mesures décidées, par de nombreux pays, pour faire face à l’épidémie du coronavirus, fait l’objet d’un suivi permanent du ministère, et ce, en coordination avec les différentes structures et ministères concernées.

Les représentations diplomatiques et consulaires tunisiennes sont à pied d’oeuvre pour tenter de rapatrier les Tunisiens encore bloqués à l’étranger, souligne le département des Affaires étrangères, relevant que les cellules de crise installées dans toutes les missions tunisiennes travaillent 24 heures sur 24 pour aider les Tunisiens, en particulier ceux qui sont encore bloqués.