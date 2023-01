Des mesures  seront prises contre l’application « Yassir Tunisie »

L’application » Yassir Tunisie » a reçu un avertissement des ministères des TICs et du Transport, lui signifiant que la société « incite les utilisateurs à s’inscrire à l’application pour se livrer au transport public non autorisé de personnes en dehors des cadres légaux et réglementaires applicables ». En raison du fait que « Yassir Tunisie » nécessite une licence et viole également la règle de la concurrence loyale, ils pensent qu’elle enfreint considérablement la loi.

Selon les ministères, des mesures seront prises en coopération avec les autorités compétentes « pour faire face à cette situation, afin de préserver le service public. »

Lu di dernier, les taxis individuels se sont mis en grève au motif que « le gouvernement et les autorités n’ont pas répondu aux demandes des spécialistes du domaine sur les applications de transport électronique. »

La société a précisé, dans un communiqué que « les structures officielles de l’État tunisien sont les seules parties habilitées à demander des clarifications et des explications sur l’activité de la société ou à résoudre éventuellement tout litige qui pourrait survenir entre la startup et d’autres structures professionnelles ou privées. »

Elle réitère également son intention d’interagir avec toutes les instances gouvernementales pertinentes tout en respectant la conformité légale et les intérêts des clients, ajoute la société.