Le ministère de l’éducation menace les directeurs d’école et les instituteurs qui font rétention des notes

Le secrétaire général adjoint de la fédération générale de l’enseignement de base Ikbal Azzebi, a indiqué que le ministre de l’éducation pratique des menaces à l’encontre des directeurs d’école et des instituteurs qui ont appliqué la décision du syndicat portant sur la retenue des notes. Dans une déclaration jeudi, à la TAP, Azzebi a souligné que la fédération tiendra une commission administrative prochainement pour examiner les démarches nécessaires face aux mesures qui seront adoptées par le ministère de l’éducation à l’encontre des directeurs d’école et des instituteurs. Chaque menace sera rencontrée par une escalade de la part du syndicat, a mis en garde Azzebi. Une réunion de la fédération de l’enseignement de base est prévue demain vendredi afin d’annoncer à l’opinion publique la position de la fédération et les mesures à prendre. Le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri a souligné que le ministère procèdera à une retenue sur salaire ou encore, la révocation de leur fonction, de chaque directeur d’école ou instituteur qui a refusé de verser les notes sur la plateforme. Dans des déclarations aux médias, Boughdiri a indiqué que 150 directeurs d’école ont été destitué de leur fonction après avoir refusé l’adoption de la procédure de versement des notes des élèves. L’Agence TAP n’a pas réussi à contacter le ministre de l’éducation pour plus de détails à ce sujet.

