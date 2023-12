Des militants réclamant un cessez-le-feu à Gaza manifestent au Sénat américain

Plusieurs dizaines de militants appelant les États-Unis à faire pression en faveur d’un cessez-le-feu permanent entre Israël et le Hamas ont manifesté dans un bâtiment du Sénat américain lundi, avant que la police ne mette fin à la manifestation et n’emmène des dizaines de personnes en garde à vue.

Des groupes, dont la Campagne américaine pour les droits des Palestiniens et Jewish Voice for Peace, avaient organisé la manifestation, qui demandait au gouvernement américain de consacrer des fonds à des priorités nationales telles que le logement abordable et la garde d’enfants, au lieu de continuer à équiper Israël avec des armes américaines.

Un militant a été arrêté après avoir grimpé sur une sculpture en acier noir de l’artiste Alexander Calder, haute de 15,5 m. D’autres ont scandé « cessez le feu ». D’autres ont scandé « cessez le feu maintenant » et ont porté des chemises avec le slogan « investissez dans la vie » en se croisant les bras.

La police du Capitole a déclaré avoir arrêté 51 personnes au total à la suite de la manifestation. Des images de Reuters montrent des militants en train de pratiquer la désobéissance civile dans le Hart Senate Office Building, une partie du complexe du Capitole où de nombreux sénateurs et commissions ont leurs bureaux.

« Financer davantage de morts et de destructions de vies humaines […] ne sécurise personne et alimente au contraire la haine et la poursuite de la guerre », a déclaré Sandra Tamari, directrice exécutive d’Adalah Justice Project, l’un des groupes ayant participé à la manifestation. « Le Sénat doit tenir compte de notre demande urgente de cesser de financer le militarisme et d’investir dans la vie.

