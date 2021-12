Des milliers de civils tués dans des frappes de drones américains

Des renseignements défaillants, des dommages collatéraux inévitables et des milliers de civils tués: le New York Times publie samedi une enquête choc sur les frappes de drones privilégiées depuis 2014 par l’armée américaine dans sa guerre contre les groupes jihadistes en Afghanistan, Irak et Syrie.

Basée sur 1.300 rapports du Pentagone sur des incidents ayant fait des victimes civiles, obtenus par le quotidien américain dans le cadre de la loi sur la transparence dans les administrations (FOIA), cette enquête met à mal l’image d’une guerre « propre » menée à coups de « frappes de précision » présentée régulièrement par l’armée américaine.

« La guerre aérienne américaine a été marquée par des renseignements défaillants, des tirs de missiles hâtifs et imprécis, et la mort de milliers de civils, dont de nombreux enfants », conclut le journal. « Pas un seul rapport ne conclut à une faute ou une sanction disciplinaire ».