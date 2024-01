Des milliers de manifestants à Tel-Aviv pour réclamer le départ de Netanyahu

Des milliers d’Israéliens ont manifesté samedi à Tel-Aviv pour exiger le retour des otages détenus depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza et réclamer le départ du Premier ministre Benjamin Netanyahu, accusé notamment de poursuivre la guerre pour rester au pouvoir.

Les manifestants ont défilé sur la place Habima, pour certains munis de pancartes fustigeant Benjamin Netanyahu avec des slogans tels que « le visage du mal » et réclamant des « élections maintenant ».

Netanyahu fait face à une intense pression pour obtenir le retour des otages enlevés le 7 octobre lors d’une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien, puis emmenés dans la bande de Gaza, où Israël livre depuis une guerre contre ce mouvement palestinien.

Sur les quelque 250 personnes enlevées, une centaine ont été libérées à la faveur d’une trêve fin novembre, et 132 sont encore à Gaza. Parmi eux, 27 sont morts sans que les corps n’aient été restitués selon un bilan établi par l’AFP sur la basées de données israéliennes.

« Au train où vont les choses, tous les otages vont mourir. Il n’est pas trop tard pour les libérer », a plaidé le père de l’un des otages tués à Gaza

