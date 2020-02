Des nuages abondants sur le Nord

Le temps, samedi, est passagèrement nuageux sur l’ensemble du pays, les nuages seront parfois abondantes sur le nord.

Vent de secteur Nord sur le Nord et le centre et de secteur Est sur le Sud assez fort à fort de 40 à 50 km/h prés des côtes et faible à modéré de 15 à 30 km/h à l’intérieur du pays.

Mer très agitée à houleuse sur le nord et agitée à très agitée ailleurs.

Températures maximales comprises généralement entre 17 et 22°C et de l’ordre de 15°C sur les hauteurs ouest.

Demain dimanche, sont prévus quelques nuages sur la plupart des régions.

Vent de secteur Ouest sur le Nord et le centre et de secteur Est sur le Sud faible à modéré de 15 à 30 km/h et se renforçant en fin de journée près des côtes nord.

Mer houleuse à très agitée la nuit sur le nord.

Températures stationnaires et les maximales seront comprises généralement entre 18 et 22°C et de l’ordre de 16°C sur les hauteurs ouest.