Des nuages et des températures en légère hausse

La journée de samedi a débuté par l’apparition de brume sur le Nord et les régions Eest, devenant dense surtout sur les zones basses et celles qui avoisinent les barrages, les forêts et les oueds et provoquant une diminution de la visibilité horizontale. Cette brume se dissipera progressivement, au cours des prochaines heures. Le temps sera partiellement nuageux à parfois nuageux sur le Nord et les zones côtières Est avec des vents d’Ouest faibles et modérés.



La mer sera cet après-midi, ondulée et agitée au niveau des côtes Est. Les températures maximales seront en légère hausse et évolueront entre 13 et 17 degrés et atteindront 11 degrés dans les hauteurs Ouest.

- Publicité-