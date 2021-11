Quelques nuages sur le Nord et ciel partiellement nuageux sur le Centre et le Sud, voici la carte météo pour ce samedi. Les nuages deviendront parfois denses sur l’extrême sud avec pluies éparses, temporairement orageuses l’après-midi.

Les températures maximales seront comprises entre 19 et 24 °C et se situeront à 17 °C sur les hauteurs ouest.

Vent de secteur Sud sur le Nord et le Centre et de secteur Est sur le Sud, faible à modéré.

Mer moutonneuse à agitée sur la zone de Serrat.

