Des offres de ventes de blé parvenues à la Tunisie, selon les négociants

Le prix le plus bas offert dans le cadre de l’appel d’offres international de l’Office tunisien des céréales pour l’achat de blé tendre jeudi était estimé à 382 dollars par tonne, coût et fret compris (c&f), selon les premières évaluations des négociants.

Dans des appels d’offres séparés pour l’achat de blé dur et d’orge fourragère, les offres les plus basses étaient estimées à 674,00 $ et 353,97 $ par tonne c&f, respectivement, selon les traders.

Aucun achat n’a encore été effectué et les offres sont toujours en cours d’examen, ont-ils ajouté.