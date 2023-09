Des opérateurs allemands du secteur de l’hydrogène vert en Tunisie

Une délégation allemande composée des représentants de Huit entreprises et institutions allemandes actives dans le domaine de la production de l’hydrogène vert effectue depuis le 18 septembre 2023, un voyage d’affaires en Tunisie, dans l’objectif d’établir des contacts avec des opérateurs tunisiens dans ce domaine, a fait savoir jeudi, la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie)

La mission de la délégation allemande qui se poursuit jusqu’au 22 septembre, est placée sous le thème « l’énergie solaire pour la production de l’hydrogène vert en Tunisie « . Elle s’inscrit dans le cadre du programme de l’Initiative pour l’Exportation de l’Energie en Tunisie » energy solutions- made in Germany » menée par AHK Tunisie en collaboration avec Renewables Academy (RENAC) AG et ce, sous l’égide du Ministère fédéral allemand de l’Economie et de protection du climat (BMWK).

D’après AHK Tunisie, la délégation allemande a prit part mardi 19 septembre 2023, à une conférence d’experts animée par les principaux acteurs du secteur en Tunisie, notamment le Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, la Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz (STEG) et la Chambre Syndicale des Intégrateurs en Photovoltaïque « CSPV ». Deux experts de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT) et « l’Université de technologie de Hambourg-Harburg » et le coordinateur de projet H2-Uppp, à l’Agence de coopération allemande (GIZ) ont en outre pris part à cette conférence.

Les opérateurs des deux parties ont ainsi eu des échanges sur l’état de lieu et les perspectives de développement de l’energie solaire pour la production d’hydrogène vert en Tunisie.

Il y a lieu de noter que la délégation allemande est notamment, composée de représentants des entreprises allemendes Abo Wind AG, AMA technology GmbH, Axitec Energy GmbH & CO KG, AYED -ENGINEERING GmbH, Diwan International Engineering GmbH, H2Sunbelt, Ingenieurbüro Hasso Hofmann et TSK Flagsol Engineering GmbH.