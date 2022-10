Des opportunités économiques existent entre la Tunisie et la République chèque

Des opérateurs économiques tunisiens et tchèques ont été unanimes à souligner, lundi, que de grandes opportunités d’exportation et d’investissement se présentent pour les entreprises des deux pays, dans différents secteurs.

Lors d’une conférence en ligne, organisée par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), sur « les opportunités économiques du commerce et de l’investissement entre la Tunisie et la République Tchèque », les participants ont souligné que ces opportunités sont de nature à booster les échanges commerciaux entre les deux pays.

«La Tunisie est dotée de compétences, ce qui lui permet de devenir un partenaire important pour les entreprises tchèques, notamment, dans les secteurs de l’agriculture, du tourisme, de l’industrie, de la technologie verte et des énergies vertes » a affirmé a cette occasion, le président de la CONECT Tarek Cherif

Il a, à cette occasion appelé, à conjuguer les efforts afin de renforcer et diversifier le partenariat économique avec la République Tchèque dans ces secteurs, dans les années à venir, exhortant à s’ouvrir aussi sur le marché africain.

De son côté, l’ambassadrice de la Tunisie en République Tchéque, Yosra Souiden a souligné que « la Tchéquie, qui compte parmi les économies les plus dynamiques de l’Europe centrale, peut devenir un partenaire très important pour la Tunisie qui œuvre à diversifier ses partenaires économiques ».La Tunisie, a-t-elle ajouté, représente également pour la République Tchèque un portail d’accès pour la Libye et l’Afrique, de par sa position géographique stratégique et sa proximité avec l’Europe.

Selon des données fournies par le directeur général du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 560 millions de dinars en 2021, soit une hausse de 31,3%.