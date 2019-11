Des organisations nationales dénoncent la campagne de diffamation perpétrée à l’encontre de l’UGTT

es organisations nationales et associations ont dénoncé, dans un communiqué rendu public vendredi, “la campagne de diffamation”, perpétrée contre l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) à travers les médias et les réseaux sociaux.

Ces organisations ont mis en garde contre un nouveau cycle de violence, physique et verbale, et ont appelé à arrêter toute manœuvre visant à impliquer la centrale syndicale dans des tiraillements politiques.

Les organisations ont exprimé leur soutien à la centrale syndicale, qui “joue un rôle national depuis des décennies”, outre son rôle important après 2011 et pendant la phase de transition démocratique, selon la même source.

Les organisations signataires du communiqué sont: L’association tunisienne des femmes démocrates, l’association Tunisienne de défense des libertés individuelles, L’Association tunisienne de défense des valeurs universitaires (ATDVU), l’Association Tunisienne de Prévention Positive, la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), le comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie, le Forum tunisien pour les droits socio-économiques, le syndicat national des journalistes tunisiens, l’Association pour la promotion du droit à la différence et l’Association vigilance pour la démocratie.