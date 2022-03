Des outils vieux de 300 000 ans dans le Sahara tunisien

À la fin du Pléistocène moyen, le continent africain a été le théâtre de processus graduels et interconnectés concernant l’évolution biologique et culturelle de notre espèce. Les données archéologiques et chronologiques sur les phases anciennes de ce processus sont cependant extrêmement rares, et il a été particulièrement difficile d’interpréter les informations provenant des quelques zones du continent africain où les preuves étaient jusqu’à présent rares.

Aujourd’hui, les analyses menées par les chercheurs du Département italien de la science des antiquités, en étroite collaboration avec l’Institut National du Patrimoine à Tunis et la Faculté des lettres et des sciences humaines de Kairouan dans les sites archéologiques découverts dans la région de Wadi Lazalim, dans le sud de la Tunisie, ont permis de faire la lumière sur le peuplement de l’Afrique du Nord dans cette phase cruciale de l’évolution de notre espèce. C’est ce qu’a annoncé l’université La Sapienza de Rome sur son site internet, ajoutant que les conclusions de ces travaux, élaborés grâce à des financements de l’université et du ministère italien des Affaires étrangères, « grâce auxquels la région est un objet de recherche depuis 2015, ont été publiées par la revue Scientific Reports ».

Selon le groupe de recherche international, qui comprend des spécialistes basés en Tunisie, en Italie, en France et en Espagne, les sites étudiés, datant de 300 000 à 130 000 ans, révèlent une occupation humaine du Sahara septentrional pendant l’âge de pierre moyen ancien, à une période proche des contextes africains les plus anciens de cette phase. « La recherche – a commenté Savino di Lernia, coordinateur de l’étude et directeur de la mission archéologique au Sahara – a fourni des éléments clés pour comprendre le moment et le type de peuplement de l’Afrique du Nord par les premiers utilisateurs de ces technologies, probablement certains des plus anciens H. sapiens ».

« Ces preuves – conclut Emanuele Cancellieri de l’Université Sapienza, premier auteur du travail – renforcent l’hypothèse de la dispersion précoce des êtres humains et de l’innovation technologique à partir des régions de l’Afrique sub-saharienne ».