Des pays de l’OTAN commandent un millier de missiles Patriot, produits en Europe

L’agence de l’OTAN chargée des acquisitions et du soutien aux forces armées annonce, dans un communiqué diffusé mercredi, que plusieurs pays de l’Alliance atlantique, dont l’Allemagne et l’Espagne, ont signé un contrat pour acquérir jusqu’à 1 000 missiles sol-air Patriot. Cette commande, d’une valeur estimée à 5,5 milliards de dollars, doit permettre d’augmenter la production en Europe de ces missiles utilisés contre l’aviation et les missiles balistiques, souligne-t-elle.

« Je salue [cette] annonce opportune des alliés », a déclaré le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg. « Augmenter notre production de munitions est essentiel pour la sécurité de l’Ukraine et pour la nôtre », a-t-il ajouté. Les Etats-Unis et l’Allemagne ont déjà livré des missiles Patriot à l’Ukraine, ce qui a entamé leurs propres arsenaux. Washington a été contraint de demander à d’autres pays, notamment le Japon, de l’aider à reconstituer ces stocks.

L’agence de l’OTAN précise que ce contrat prévoit la création d’un site de production en Allemagne dans le cadre d’une coentreprise entre la firme allemande MBDA et le groupe américain Raytheon.

- Publicité-