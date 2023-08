Des pêcheurs tunisiens se convertissent en pirates qui s’en prennent aux migrants

Six membres de l’équipage d’un bateau de pêche tunisien ont été arrêtés en Italie et accusés d’avoir volé un moteur de bateau et extorqué de l’argent à un groupe de migrants en mer.

Après une opération conjointe de la police italienne et des garde-côtes, six membres de l’équipage du bateau de pêche tunisien « Zohar » ont été arrêtés et incarcérés. Ils sont accusés d’avoir volé le moteur d’un bateau en métal et d’avoir pris de l’argent aux 49 migrants à bord.

Le bateau de pêche a été saisi et amarré temporairement à Lampedusa. Les Tunisiens, âgés de 52 à 30 ans, ont été transférés à Porto Empedocle en Sicile puis transférés à la prison d’Agrigente. Ils risquent des peines de 10 à 20 ans s’ils sont reconnus coupables, selon InfoMigrants.

Les migrants à bord du bateau de six mètres, parti de Sfax en Tunisie, sont originaires de Côte d’Ivoire, du Sénégal, de Guinée, du Mali et du Cameroun. Ils auraient versé 1 500 dinars tunisiens (environ 450 €) chacun aux pêcheurs.

Le procureur principal par intérim d’Agrigente, Salvatore Vella, a indiqué que le problème de la piraterie contre les migrants s’aggrave. « Nous ne souhaitons pas criminaliser l’ensemble de la [communauté] maritime tunisienne, mais plusieurs navires de pêche ont été utilisés pour commettre ces activités illégales », a déclaré Vella.

Il y a quelques semaines, les forces de l’ordre de Lampedusa ont arrêté le capitaine d’un bateau de pêche dont le port d’attache est Monastir, et les trois membres de l’équipage, qui avaient demandé aux migrants leurs téléphones portables et de l’argent en échange de leur remorquage vers Lampedusa.

La piraterie est devenue une activité rentable pour les anciens pêcheurs, a déclaré Vella. « [N]ombreux sont les équipages de pêche tunisiens qui ont arrêté leurs activités de pêche et se sont consacrés à l’activité plus lucrative de la piraterie, s’attaquant aux nombreux petits bateaux qui continuent à partir des côtes de Sfax. »