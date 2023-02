Des perturbations météorologiques, dès ce samedi

Des perturbations météorologiques sont attendues, samedi. Le ciel sera partiellement, à densément nuageux sur le Nord et le Centre avec pluies faibles et locales.

Un vent fort d’une vitesse dépassant temporairement 90 km/h soufflera en rafales sur les régions côtières et le sud où il sera accompagné de phénomènes de sable.

La mer sera très agitée à houleuse dans le Nord et les bulletins d’alerte de l’INM restent d’actualité pour les activités de navigation et de pêche.

Des températures en baisse relative et les maximales seront comprises entre 18 et 24 °C dans le Nord et les hauteurs et entre 22 et 29 °C ailleurs.