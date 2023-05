Des pilotes tunisiens concluent t avec succès leur formation sur le T-6C Texan II aux USA

Les pilotes tunisiens ont franchi une étape importante dans leur carrière aéronautique en terminant récemment un programme de formation intensive d’un mois sur l’avion T-6C Texan II. La formation s’est déroulée dans la célèbre usine Beechcraft de Wichita, au Kansas (États-Unis), de mars à avril 2023. L’armée de l’air tunisienne peut désormais s’enorgueillir d’un groupe de pilotes hautement qualifiés qui ont suivi avec succès la formation de pilote instructeur du cadre initial T-6, ce qui leur a permis d’acquérir une expertise inestimable sur l’avion T-6C Texan II.

Le programme de formation complet comprenait deux volets distincts : la formation au sol et la formation en vol. La formation au sol a duré plus de 112 heures et a permis aux pilotes d’acquérir une solide connaissance théorique du T-6C Texan II. Ils ont été initiés aux caractéristiques générales de l’avion, y compris ses commandes de vol, son maniement général et les acrobaties aériennes. En outre, les pilotes tunisiens ont reçu une formation approfondie sur le vol aux instruments, les techniques de navigation, les procédures de vol de nuit, les différents types de vol en formation et les méthodologies d’évaluation des vols. Cette instruction théorique rigoureuse a jeté les bases de l’aspect pratique de leur formation.

Le programme de formation en vol, qui comprend plus de 24 heures de vol, a permis aux pilotes tunisiens de mettre en pratique leurs connaissances théoriques. Sous la direction d’instructeurs expérimentés, ils ont perfectionné leurs compétences dans le maniement de l’avion T-6C Texan II. Les séances de formation en vol ont porté sur divers aspects du pilotage, notamment les décollages, les atterrissages, les manœuvres et les procédures d’urgence. En accumulant de nombreuses heures de vol, les pilotes ont acquis une expérience pratique précieuse et se sont familiarisés avec les capacités de l’avion.