Des pluies attendues cette nuit sur les régions côtières nord et l’extrême Nord-ouest

Des pluies éparses et orageuses sont attendues, mercredi au courant de la nuit, sur les régions côtières nord et seront parfois intenses sur l’extrême Nord-ouest, et des nuages passagers sur les autres régions.

Des vents forts se poursuivront près des côtes. La mer sera agitée à très agitée dans le Nord et l’alerte reste d’actualité pour les activités de navigation et de pêche.

Les températures varieront la nuit entre 12 et 17 °C dans les régions ouest et entre 17 et 21 °C dans l’Est du pays.