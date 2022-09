Des pluies, ce mercredi soir, sur le Centre et le Nord

Des pluies éparses et orageuses sont prévues mercredi soir, sur le Centre et localement le Nord, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Le temps sera partiellement nuageux dans la plupart des régions et le vent sera faible à modéré, d’une vitesse pouvant atteindre 40km/h près des côtes et dépassant provisoirement 70 km/h, lors de l’apparition de cellules orageuses.

La mer sera peu agitée à agitée. Les températures oscilleront entre 28 et 33 degrés et atteindront 35 degrés au Sud -ouest et à l’extrême Sud.