Des pluies éparses attendues, mercredi, sur le nord et localement sur le centre

– Des pluies éparses sont attendues, mercredi, sur le nord et localement sur le centre, avec la possibilité de chute de grêle dans des endroits bien définis. Le vent soufflera fort avec une vitesse qui dépassera les 70 km/h, lors de l’apparition de cellules orageuses.

- Publicité-

Sur les cotes et le sud, le vent sera accompagné de phénomènes de sable, ce qui impose de faire preuve de vigilance.

Les températures seront stationnaires et les maximales se situeront entre 30 et 36 degrés sur le nord, le centre, et les cotes du sud ouest du pays, et entre 36 et 42 degrés ailleurs. Elles atteindront les 44 degrés sur l’extrême sud.

La mer sera agitée à très agitée au x niveaux des régions de Serrat et du golfe de Gabès.