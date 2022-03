Des pluies éparses et orageuses sont attendues, vendredi après midi, sur le nord et les régions ouest du pays. Le ciel sera peu nuageux sur le reste de régions.

Le vent soufflera fort avec une vitesse qui peut atteindre les 70 km/h près de cotes. La mer sera très agitée.

Les températures seront en baisse au nord et centre avec des maximales qui se situeront entre 13 et 17 degrés. Au sud, les températures varieront entre 20 et 27 degrés.