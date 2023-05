Des pluies orageuses attendues sur le sud-ouest, à partir de dimanche après- midi et jusqu’à lundi

Des pluies orageuses seront attendues, à partir de dimanche après-midi (14 mai courant) et jusqu’à lundi (15 mai), sur les régions du sud-ouest, a indiqué l’Institut National de la Météorologie (INM), dans un bulletin de suivi publié samedi.Les cellules orageuses, accompagnées de précipitations, se déplaceront ensuite progressivement, vers les régions du centre et du nord. Les pluies seront abondantes, notamment sur les zones ouest et le nord du pays. Les quantités se situeront entre 20 et 40 mm, et peuvent atteindre localement, les 70 mm, avec des chutes de grêle par endroits.Des vents forts à très forts, souffleront samedi et dimanche, sur les régions du nord, avec des phénomènes de sable, entraînant une baisse de la visibilité locale, à moins de 500 m.

