Des pluies orageuses sont attendues dimanche sur la plupart des régions

Des pluies orageuses seront enregistrées, aujourd’hui dimanche, sur la plupart des régions et seront temporairement fortes et localement importantes sur le Centre et le Sud avec des quantités variant entre 20 et 40 millimètres (mm), atteignant localement 60 mm, a fait savoir l’Institut national de la météorologie (INM).

Des chutes de grêle seront également enregistrées dans des endroits limités, a ajouté la même source, dans un communiqué de suivi publié dimanche. Le vent sera fort d’une vitesse variant entre 40 et 60km/h, provoquant, par endroits, des tourbillons de sable et atteignant 70km/h à l’apparition de cellules orageuses.