Des pluies temporairement orageuses attendues dimanche soir et lundi, sur le nord et les régions ouest du pays

Des pluies temporairement orageuses sont attendues à partir de cette nuit et demain lundi 8 mai courant, sur le nord et les régions ouest du pays, lesquelles engloberont progressivement, le reste des régions, a annoncé dimanche, l’Institut national de la météorologie.

Ces précipitations seront abondantes sur les régions du nord et du centre, avec des quantités journalières de 20 à 50 millimètres. Elles atteindront 70 mm dans le nord-ouest avec des chute de grêle localement.

L’INM prévoit la poursuite des chutes de pluie le mardi 9 mai, lesquelles seront parfois abondantes notamment sur les régions Est du centre et du sud.

Des vents forts à très forts souffleront lors de l’apparition de nuages orageux et aussi, sur les régions côtières Est et notamment, les régions du sud où ils susciteront localement, des tourbillons de sable.

