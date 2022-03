Des pourparlers « difficiles » se poursuivront demain entre négociateurs russes et ukrainiens

La quatrième session de négociations entre l’Ukraine et la Russie, entamée lundi, se poursuivra mardi 15 mars après une « pause technique », a rapporté un négociateur et conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et ce afin de permettre « des travaux supplémentaires des sous-groupes de travail et la clarification » de certains termes, a-t-il déclaré sur Twitter.

La quatrième session de négociations entre Moscou et Kiev a débuté lundi à midi. « Nos positions n’ont pas changé : la paix, un cessez-le-feu immédiat, le retrait de toutes les troupes russes, et seulement après cela nous pourrons parler de nos relations de voisinage et de nos différends politiques », a alors précisé le négociateur ukrainien, dans une vidéo sur Twitter.

D’autre part, l’armée russe n’exclut pas de lancer des assauts pour prendre le contrôle total des grandes villes ukrainiennes « déjà encerclées », comme c’est le cas pour la capitale, Kiev, a prévenu lundi 14 mars le porte-parole de la présidence russe. Il a également assuré que le président Vladimir Poutine n’avait jusqu’ici pas ordonné de mener d’assaut.