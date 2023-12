Des prisonniers Palestiniens torturés. Témoignages

Des Palestiniens libérés après avoir été arrêtés par l’armée israélienne dans la bande de Gaza ont affirmé à l’Agence France Presse, dimanche 24 décembre avoir été torturés en détention.

Depuis le 27 octobre, date du début des opérations terrestres israéliennes dans la bande de Gaza, des centaines de Palestiniens ont été arrêtés par l’armée israélienne. Une vingtaine d’entre eux ont été admis ce dimanche à l’hôpital Najjar de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza après avoir été libérés. « Ils ont des contusions et des traces de coups sur leurs corps », a déclaré à l’AFP le directeur de l’hôpital, Marwan al-Hams.

L’un des détenus libérés, un jeune de 22 ans, présente des traces de contention sur les poignets et des coupures sur le corps. Le jeune homme avait, a-t-il expliqué, été arrêté dans le quartier de Zeitoun dans l’est de la ville de Gaza. « Ils ont séparé les hommes des femmes et nous ont gardés dans une maison dont ils (les soldats israéliens,) s’étaient emparés. Ils nous ont menottés les mains derrière le dos pendant deux jours. Nous n’avons pas eu à boire ou à manger, ni été autorisés à se servir des toilettes, juste des coups, des coups ».

Selon son témoignage, les détenus ont ensuite été rassemblés dans une zone à la frontière avec Israël où il « faisait un froid glacial ». « Ils ont jeté de l’eau froide sur nous avant de nous transporter vers une prison où c’était de nouveau torture et coups. »

Un autre détenu libéré, 55 ans, affirme lui aussi avoir subi des mauvais traitements aux mains des soldats israéliens. « C’était de l’eau froide sur nos têtes toute la nuit et des coups pendant la journée. Ils nous ont ensuite conduits vers une prison dont nous n’en savons pas le nom ni où elle se trouve. »

