Des rencontres visant à accorder un appui supplémentaire à la Tunisie sont programmées

Le ministre des Finances de l’Arabie saoudite, Mohammed Al-Jadaan a indiqué, jeudi, lors de sa rencontre avec le président de la République Kaïs Saïed, que son pays (l’Arabie saoudite) poursuivra sa coopération avec la Tunisie et que d’autres rencontres seront tenues dans les prochaines semaines pour accorder un appui supplémentaire de la part du Fonds de développement saoudien ainsi que d’autres fonds du Royaume.

Selon un communiqué de la Présidence de la République la rencontre entre Saïed Al-Jadaan a permis de passer en revue les relations de fraternité et de coopération historiques entre la Tunisie et l’Arabie saoudite, ainsi que la volonté des deux pays de renforcer ces liens forts et d’ouvrir de nouvelles perspectives dans l’intérêt des deux pays.

A rappeler qu’une convention de prêt à conditions préférentielles de 400 millions de dollars ( environ 1200 MD) et de don d’une valeur de 100 millions de dollars ( environ 300 MD) destinés à appuyer le budget de l’Etat a été signée, jeudi, entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite.

Cette convention a été signée au Palais du Gouvernement à la Kasbah par les ministres des Finances tunisienne Sihem Namsia et son homologue saoudien Mohammed Al-Jadaan en présence de la Cheffe du Gouvernement Najla Bouden.