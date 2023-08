Des revenus en hausse, mais un Ebitda en grosse baisse chez Sotetel 

Les indicateurs d’activité de Sotetel, filiale de l’opérateur téléphonique public TT, relatifs au 2ème trimestre 2023 font ressortir des produits d’exploitation en hausse de 16,9 % (15,650 MDT), un chiffre d’affaire en hausse de 13,7 % (14,776 MDT), un chiffre d’affaire à l’export de 520 mille DT. Mais aussi des charges d’exploitation en hausse de 24,2 %, des achats consommés en hausse de 40 %, des charges salariales en hausse de 2,1 % et des charges Opex (Operating Expenses) tout en hausse de 6,9 %.

Et c’est tout cela qui explique l’importante baisse de 33 %, en glissement trimestriel seulement. Rappelons que « l’EBITDA est l’équivalent de l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) pour la comptabilité. EBITDA signifie en anglais « Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization », ce qui signifie « Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ». La filiale de TT ne va manifestement toujours pas mieux. En 2022, elle réalisait un bénéfice d’à peine 1,2 MDT, après un déficit de 254.799 DT en 2021, lui-même après un bénéfice de 3,882 MDT en 2020 et une perte de 3,119 MDT en 2019 qui faisait suite à un bénéfice de 4 MDT en 2018 !