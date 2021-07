Des scènes de liesse populaires, un peu partout dans le pays

Véhiculés par les réseaux sociaux, des images montrent des scènes de liesse populaire à Tunis et d’autres villes du pays, en réaction aux dernières décisions prises par le chef de l’Etat tunisien Kais Saïed, et relatives au gel des activités du Parlement, la levée de l’immunité parlementaire de tous ses membres, et la destitution du chef du gouvernement. Partout, c’est des milliers de personnes dans les rues, en défi au couvre-feu, qui scandaient l’hymne national, et des voitures qui klaxonnaient de liesse. D’autres images, toujours sur les réseaux sociaux, montraient aussi ce qui semble être un déploiement de l’armée tunisienne.

- Publicité-