Des stagiaires de la Maison Blanche demandent un cessez-le-feu dans une lettre à Joe Biden

Un groupe de stagiaires de la Maison Blanche a rejoint la liste croissante des fonctionnaires de l’administration qui exercent une pression interne sur le président Joe Biden pour qu’il appelle à un cessez-le-feu permanent entre Israël et le Hamas, en lui envoyant mardi une lettre qui l’accuse d’avoir « ignoré » les « appels du peuple américain ».

La lettre, d’abord communiquée à NBC News et adressée à Biden et à la vice-présidente Kamala Harris, est soutenue par plus de 40 stagiaires qui travaillent à la Maison Blanche et dans d’autres bureaux de l’exécutif, selon le texte.

« Nous, soussignés, stagiaires de l’automne 2023 de la Maison-Blanche et du bureau exécutif du président, ne resterons plus silencieux face au génocide en cours du peuple palestinien », ont-ils écrit.

À la suite de l’attaque terroriste brutale menée par le Hamas le 7 octobre, et alors que le groupe retient toujours des otages, Israël a lancé une contre-attaque féroce qui a tué des milliers de Palestiniens dans la bande de Gaza et en a chassé beaucoup d’autres de chez eux. Le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, a récemment déclaré que le mot « génocide » était « utilisé de manière inappropriée » et que c’était le Hamas, et non Israël, qui poursuivait l’éradication d’un peuple entier.

Le soutien de Joe Biden à la campagne militaire israélienne a suscité de vives critiques de la part de certains membres de l’aile progressiste de son parti, qui ont notamment menacé de l’abandonner lors de l’élection de 2024, et les appels lancés au sein de son administration pour qu’il insiste davantage auprès d’Israël afin qu’il mette fin à son offensive. La lettre des stagiaires amplifie ces préoccupations.

« Nous entendons les voix du peuple américain et demandons à l’administration d’exiger un cessez-le-feu permanent », écrivent les stagiaires. « Nous ne sommes pas les décideurs d’aujourd’hui, mais nous aspirons à être les dirigeants de demain, et nous n’oublierons jamais comment les appels du peuple américain ont été entendus et, jusqu’à présent, ignorés.